¡Ayúdalos a volver! Desaparecen cuatro hermanos en Acapulco

Si sabes algo de ellos, comunicate con las autoridades. Foto: CEBP Guerrero

La desaparición de cuatro hermanos, menores de edad, ha causado preocupación en Acapulco, Guerrero. Los niños fueron vistos por última vez el 17 de septiembre en el río del poblado El 30, en la zona rural del puerto, desde entonces se desconoce su paradero.

¿Qué se sabe de la desaparición de los cuatro hermanos de Acapulco?

De acuerdo con las fichas de búsqueda emitidas por Locatel, los pequeños fueron identificados como María del Rosario, de 13 años; Grisel, de 12; Jesús Gerardo, de 10; y Yoel Olea Ramírez, de 8 años. Los cuatro se encontraban conviviendo en el río cuando desaparecieron.

Las descripciones señalan que María del Rosario vestía una blusa blanca, falda verde y zapatos negros; Grisel también portaba blusa blanca y falda verde; Jesús llevaba una playera negra con franja blanca, short de mezclilla y tenis blancos; mientras que Yoel usaba camisa blanca, pantalón azul y zapatos negros.

Con fichas de Locatel, pero sin información de los padres; nadie busca a los hermanos desaparecidos en Acapulco

Tras la publicación de las fichas, diversos medios locales buscaron contactar a familiares o vecinos para tener más datos de los hermanos; tal fue el caso de la agencia IRZA, a la cual, habitantes de dicha zona de Acapulco, le aseguraron que los menores no son originarios del poblado El 30 y que nadie en el lugar los conoce.

Por otra parte, el comisario del Kilómetro 30, Adán Casarrubias, pidió, a través de la prensa local, que los padres de los niños se comuniquen con las autoridades locales para sumar esfuerzos y lograr su localización. Según explicó, se han realizado recorridos en la zona y consultas con vecinos, pero nadie asegura haberlos visto.

