La jueza viajaba con su hijo. Foto: Celeste Hernández

Sujetos desconocidos dispararon contra el vehículo en el que se trasladaba la jueza de ejecución penal, Isis Peralta Salvador, en Acapulco. Los hechos ocurrieron cerca de las 7:10 horas de este miércoles, en la transitada avenida Horacio Nelson, del fraccionamiento Costa Azul.

En la escena del ataque quedó el vehículo donde viajaba la jueza, quien iba acompañada de su hijo. La unidad presentaba dos impactos de arma de fuego en el parabrisas.

Relacionan a jueza de Acapulco con la Familia Michoacana

En marzo de 2022, Peralta Salvador fue señalada por el entonces subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, durante la conferencia matutina del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por retrasar dos días la ejecución de una orden de cateo a inmuebles relacionados con la organización criminal “La Familia Michoacana”, tras la masacre de 20 personas ocurrida en San Miguel Totolapan, entre ellas, el alcalde en funciones, Conrado Mendoza Almeda.

De acuerdo con los primeros reportes, tras el ataque, la jueza resultó con lesiones menores y presentó una crisis nerviosa, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Aunque las autoridades desplegaron un fuerte operativo de seguridad en la zona, hasta el momento no se han registrado detenciones de los presuntos responsables.

