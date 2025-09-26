Bloquean Autopista del Sol en Chilpancingo por presencia de hombres armados

GENERANDO AUDIO...

Foto: Uno TV

Pobladores del valle de El Ocotito bloquearon la Autopista del Sol, a la altura del Colegio de Bachilleres en Chilpancingo, Guerrero, para exigir mayor seguridad. La protesta inició poco después de la 1:00 de la tarde y se extendió también a la carretera federal México–Acapulco, donde atravesaron vehículos para impedir el paso.

Bloqueo se extiende a la carretera federal

Los manifestantes cerraron ambos sentidos de la autopista, lo que dejó varados a cientos de automovilistas con filas de vehículos que alcanzaron varios kilómetros. Entre los afectados se encuentran turistas y transportistas que se dirigían hacia Acapulco o la Ciudad de México.

La tensión creció con el paso de las horas debido a la incertidumbre y el temor de que se registren nuevos hechos de violencia en la zona rural de Chilpancingo.

Exigen seguridad tras videos de hombres armados

El bloqueo se originó después de que circularon en redes sociales videos de hombres armados con vestimenta tipo militar en la comunidad serrana de Rincón de Alcaparosa. Las imágenes encendieron la alarma entre las familias de la región, quienes desde hace años demandan garantías de seguridad por la presencia de la delincuencia organizada.

Los pobladores denunciaron que las comunidades han sido abandonadas por autoridades estatales y federales, por lo que exigieron una respuesta inmediata y directa.

Mantendrán protestas hasta respuesta de autoridades

De acuerdo con los manifestantes, el bloqueo permanecerá activo hasta que reciban atención de funcionarios de seguridad. Advirtieron que no levantarán las protestas mientras no exista un compromiso claro de reforzar la vigilancia en la zona serrana.

El Gobierno de Guerrero informó mediante redes sociales que estableció el diálogo con los pobladores que mantienen el bloqueo en la Autopista del Sol, con el fin de escuchar y atender sus planteamientos.

Sin embargo, hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo entre las autoridades estatales y los manifestantes, y el bloqueo se mantiene.