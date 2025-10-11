Cae en Guerrero sospechoso del homicidio del padre Bertoldo Pantaleón

Cae responsable de muerte de sacerdote en Guerrero
Cae presunto responsable de muerte de sacerdote en Guerrero. Foto: Defensa

Autoridades de los tres niveles de gobierno detuvieron en Guerrero a Miguel Ángel “N”, presunto copartícipe en el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, párroco de la comunidad de Mezcala, municipio de Eduardo Neri. El religioso fue reportado como desaparecido el 4 de octubre y su cuerpo fue hallado sin vida días después, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Operativo conjunto permitió la captura del sospechoso

La FGE de Guerrero encabezó la acción junto a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, con apoyo de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las labores de inteligencia permitieron ubicar al sospechoso en Chilpancingo, donde fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de homicidio calificado.

Fiscalía mantiene la investigación abierta

La Fiscalía de Guerrero confirmó que se mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del crimen. Agentes ministeriales y peritos procesaron la escena y continúan con los trabajos periciales. En un comunicado, la dependencia reafirmó su compromiso de combatir la impunidad y garantizar justicia.

El sacerdote había desaparecido el 4 de octubre

El obispo José de Jesús González Hernández, de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, confirmó la desaparición del padre Bertoldo y pidió a las autoridades activar el protocolo de búsqueda. Según la ficha oficial, el párroco tenía 58 años, era originario de Cocula y vestía una guayabera azul, pantalón oscuro y huaraches el día en que fue visto por última vez.

Autoridades refuerzan coordinación en seguridad

El Gabinete de Seguridad reiteró su coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad en Guerrero y dar seguimiento al caso del sacerdote. Las investigaciones continúan en curso para deslindar responsabilidades.

