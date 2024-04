“Espero disculpas”: supuesta hija de Ana, secuestradora de Camila, pide justicia por feminicidio de su mamá

Mientras familiares de Camila y pobladores de Taxco, Guerrero, piden justicia por su asesinato, una supuesta hija de Ana Rosa, quien es la presunta homicida de la menor, exigió en redes sociales que “se haga justicia por el feminicidio de su mamá”.

Asimismo, pidió una compensación económica por los daños y perjuicios.

Mediante la red social Threads, la cuenta @d.ivanna_estrada, perteneciente presuntamente a Ivanna, la hija de Ana Rosa, escribió un mensaje en el que condenó el linchamiento de su madre y pidió justicia ante lo que ella califica como un “feminicidio”.

Aunque el mensaje fue ocultado debido a que la cuenta se volvió privada por el odio recibido, algunos usuarios, como la cuenta @NotiSismosInt, tomaron captura de pantalla de la publicación en la cual minimiza el asesinato de Camila y se centra en su familia.

El comentario comienza afirmando que “no fueron una, fueron dos” haciendo referencia a la muerte de su madre. Posteriormente, agregó que los pobladores actuaron sin estar informados, asimismo los acusó de ser “tontos”.

En otra idea, la presunta hija de Ana, señaló que exige justicia por el feminicidio de su madre (así como las personas lo exigen por Camila). Finalmente, agregó que espera una reparación del daño, así como disculpas:

“En verdad espero disculpas y que se me sean compensados los daños mínimamente. Aunque eso no recompense mi pérdida, no les deseo el mal, les deseo la paz y que no les llegue el remordimiento”.

Ivanna Estrada, supuesta hija de Ana