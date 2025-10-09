GENERANDO AUDIO...

Foto: Celeste Hernández

Autoridades de Guerrero cerraron el puerto de Acapulco y Puerto Marqués a la navegación y suspendieron clases en varios municipios, ante el pronóstico de lluvias intensas y actividad ciclónica derivada de dos zonas de baja presión en el Golfo de México y el océano Pacífico.

La suspensión de actividades escolares se aplicará este jueves 9 de octubre en las regiones Acapulco, Costa Chica, Costa Grande y Montaña, debido a las lluvias torrenciales previstas para los próximos tres días, que podrían acumular hasta 350 milímetros de precipitación, según informaron autoridades estatales.

Por su parte, la Secretaría de Marina cerró el puerto de Acapulco a toda navegación y pesca ribereña, ante el pronóstico de oleaje elevado y tormentas eléctricas a partir de esta tarde. La comunidad marítima local comenzó el resguardo de embarcaciones para evitar daños por el mal tiempo.

El gobierno municipal de Acapulco informó que se preparan refugios temporales para las familias que habitan en zonas de alto riesgo, mientras que Protección Civil llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, especialmente en colonias, poblados y fraccionamientos de la zona Diamante, donde existe riesgo de inundaciones.

Una de las zonas de baja presión bajo vigilancia se encuentra a 110 kilómetros de Puerto Escondido, Oaxaca, con 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas. Su aproximación ha generado cielos nublados y lloviznas en Acapulco y favorecerá lluvias fuertes durante los próximos días.