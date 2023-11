Urgen medicamentos en Acapulco para damnificados del huracán Otis

Ale Toledo es rescatista en la asociación 19S México, encabeza una colecta de medicamentos, para damnificados del huracán Otis en Acapulco, Guerrero.

A casi un mes del meteoro, asegura, incrementaron las enfermedades en la zona.

“Bueno, ahorita hay mucha dermatitis, por el tema del agua. Hay mucha diarrea, todo lo que es estomacal, ahorita se está presentando por todo. Pero sobre todo hay mucho dengue hemorrágico; a los niños los está atacando, está atacando a los viejitos“. Ale Toledo, fundadora de 19S México.

Ayuda médica en Acapulco

Con bomberos de San Martín de las Pirámides, integrantes de 19S, realizan brigadas de ayuda médicas en el puerto. Las 3 semanas recientes dieron mil 500 consultas.

Detallaron que los pacientes requieren:

Antibióticos

Analgésicos

Antigripales

Antidiarreicos

Corticoides

Un requisito para recibir los medicamentos destinado a Acapulco es que no hayan caducado.

“Si la tienen en su botiquín y ya no la ocupan, y le faltan tres pastillas, también nos la pueden mandar. No importa… dame lo que tengas, si tú tienes cinco pastillas de antibiótico y me llegan otras cinco pastillas, yo ya puedo completar a lo mejor un tratamiento completo. Es que es súper importante poderles dejar los tratamientos“. Ale Toledo, fundadora de 19S México.

Repelentes para moscos también son necesarios, así como materiales de curación.

Para conocer sedes y horarios de las donaciones, puedes ingresar a las redes sociales del colectivo 19s México.

Debes saber que también reciben víveres.

“Se ocupa de todo: granos, latas, agua… también la parte higiénica: toallitas sanitarias, pastas de dientes, papel de baño”. Rafael Esparza, cofundador de 19S México.

Lo que se subraya es que se evite donar ropa.