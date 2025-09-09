Corte de agua en varias colonias de Acapulco hasta el jueves

GENERANDO AUDIO...

Desde ayer, lunes 8 de septiembre, diversas colonias de Acapulco, Guerrero, tienen un corte de agua que se prolongará hasta el próximo jueves 11 de septiembre.

¿Por qué hay corte de agua en Acapulco?

Mediante redes sociales, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) anunció, que debido a la reparación de una fuga en el Acueducto Lomas de Chapultepec, se suspendería durante 72 horas el suministro de agua en la zona Diamante del puerto.

Los trabajos, que iniciaron el lunes, contemplan la sustitución de 109 metros de tubería de acero de 42 pulgadas de diámetro, a cargo de personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Este tramo remplazará al anterior, ubicado debajo del puente de “Los Cocodrilos”, cerca de la carretera Tres Vidas-Barra Vieja.

De acuerdo con la CAPAMA, desde el lunes 8 hasta el miércoles 10, se instalará el nuevo tramo de la tubería; aparte, habrá otras 24 horas de recuperación de las instalaciones.

Se prevé que el jueves 11 de septiembre inicie la recuperación del suministro de forma paulatina; para la tarde noche, el 100% de las colonias ya debería estar recibiendo agua.

¿En dónde están las colonias afectadas por el corte de agua de Acapulco?

En un comunicado, CAPAMA detalló que las localidades afectadas por el corte de agua pertenecen a la zona de Acapulco Diamante. Se trata de las colonias la Bonfil, Desarrollos Turísticos, Avenida Escénica, Las Brisas, Puerto Marqués, Costera Las Palmas y Luis Donaldo Colosio.

Según la institución del agua, se espera que tras la instalación de esta nueva tubería se eviten más pérdidas del líquido; pues de acuerdo con las autoridades fueron cientos los litros perdidos.

