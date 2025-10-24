GENERANDO AUDIO...

Coyuca de Benítez tuvo poca atención en emergencia. Foto: Cuartoscuro

Cuando el huracán Otis tocó tierra en la madrugada del 25 de octubre de 2023, los reflectores se dirigieron casi por completo a Acapulco; sin embargo, a unos kilómetros de distancia, Coyuca de Benítez también vivía a tragedia. Las lluvias y los vientos del ciclón categoría 5 devastaron viviendas, inundaron calles, derribaron árboles y dejaron incomunicadas comunidades enteras.

De acuerdo con Unicef, Otis afectó a más de 273 mil hogares en Acapulco y 27 mil 859 en Coyuca de Benítez, además de impactar 2 mil 487 hectáreas de zonas urbanas y rurales. En total, se dañó cerca del 80% del sector hotelero, con alrededor de 17 mil habitaciones inutilizables.

Coyuca de Benítez, un grito de ayuda por ser vistos ante huracán Otis

A través de redes sociales, los habitantes de este municipio compartieron imágenes del desastre, casas bajo el agua, torres eléctricas colapsadas, techos arrancados y el río Coyuca desbordado, que cubrió parte de la cabecera municipal. La energía eléctrica y la señal telefónica desaparecieron durante días.

En medio del caos, pobladores como Jazmín Ramírez Rodríguez pedían ayuda para sus vecinos: “Hay personas que perdieron todo” y suplicaban ser vistos bajo el lema “no solo es Acapulco”.

Tras la emergencia, el entonces alcalde Ossiel Pacheco reconoció que el huracán Otis dejó severos daños en parques, mercados y áreas deportivas. Así como en casas, donde cientos de personas perdieron no solo sus pertenencias, sino también sus hogares.

Las zonas deportivas fueron dañadas. Foto: Facebook/Ossiel Pacheco Salas

Con apoyo de SEDATU, se iniciaron trabajos de rehabilitación en comunidades como El Embarcadero, Yetla y Bajos del Ejido. Un año después, en noviembre de 2024, se reinauguró la cancha techada del Ejido Viejo como símbolo de resiliencia.

Hoy, bajo la administración de Víctor Hugo Catalán, Coyuca sigue reconstruyendo su infraestructura. En octubre de 2025 se dio el banderazo para levantar la cancha de Cahuatitán de las Flores.

Foto: Victor Catalán/Facebook

Por su parte, la Secretaría de Educación Guerrero informó el pasado 15 de octubre, que continúa reparando escuelas como la Primaria Vicente Guerrero, donde aún se trabaja en techumbres e impermeabilización.

A dos años del paso del huracán Otis, Coyuca de Benítez sigue recordando que también fue parte del desastre y que, poco a poco, se levanta sin dejar de exigir ser vista.