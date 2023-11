Cruz Roja Mexicana abre consultorio gratuito en Acapulco Diamante

Médicos y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se solidarizaron con Acapulco tras el paso del huracán Otis e instalaron un centro de atención médica con el apoyo de la cadena de autoservicio Walmart, localizado en la zona Diamante del puerto.

“Ofrecemos el servicio de atención primaria a la salud, curaciones, enfermedades preexistentes, enfermedades que hayan surgido a raíz de la emergencia por el huracán, nosotros damos el medicamento desde la consulta, tenemos 8 médicos”. Guillermo Fernández | Coord. Operaciones Cruz Roja Mexicana



Los pacientes son atendidos en el área de comedores de la tienda de autoservicio, donde 8 especialistas de la Cruz Roja Mexicana otorgan servicios de salud, además surten recetas de medicamentos.

“Yo tengo un problema de cardiopatía y soy persona hipertensa y entonces estaba confundiendo el dolor de cansancio con una crisis cardíaca y tenía mucho miedo, ahorita me revisaron, me voy con medicamento y muy agradecida con el apoyo del equipo médico de la Cruz Roja Mexicana… Ya no sé cómo agradecer en estos momentos de tragedia”. María del Carmen Hernández Juárez, paciente

Azucena también acudió al consultorio médico para que revisaran a su bebé, tiene diarrea y en su casa no hay agua ni luz.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Este servicio gratuito estará funcionando al menos durante las próximas 4 semanas, en lo que el servicio de salud estatal retoma sus funciones.