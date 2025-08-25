¿Cuánto cuesta el viaje en el MarinaBús de Acapulco?

GENERANDO AUDIO...

Así es el MarinaBús. Foto: Abelina López/Facebook

En Acapulco, Guerrero, existe un nuevo tipo de transporte público; se trata del MarinaBús, una iniciativa del gobierno que promete ofrecer recorridos rápidos, seguros y ecológicos para locales y visitantes; si quieres saber cuánto cuesta el viaje en este vehículo quédate a leer esta nota.

El pasado sábado 23 de agosto, se inauguró el MarinaBús en Acapulco, un catamarán construido en acero por el Astillero de Marina de Acapulco, mide 25 metros de largo por siete de ancho, tiene capacidad para 90 pasajeros y alcanza una velocidad máxima de 17 km/h gracias a su motor diésel de 400 caballos de fuerza.

¿Cuánto cuesta el viaje en el MarinaBús, nuevo transporte en Acapulco?

De acuerdo con el gobierno de Guerrero, los costos de los recorridos varían según el tipo de usuario:

Residentes locales (acapulqueños): 30 pesos por viaje

por viaje Nacionales: 60 pesos por viaje

por viaje Extranjeros: 120 pesos por viaje

[ANTES DE IRTE, LEE: Sheinbaum entrega créditos de 30 mil pesos a artesanas amuzgas en Guerrero y Oaxaca]

El servicio contempla 16 recorridos diarios, operando de 07:00 a 17:15 horas, lo que permite a turistas y residentes planear sus trayectos de manera eficiente y cómoda por las principales rutas de Acapulco. Además, el MarinaBús busca ser una opción ecológica y accesible para quienes desean moverse por la ciudad costera sin depender de transporte terrestre.

El MarinaBús realiza viajes entre el Zócalo y Puerto Marqués, con horarios escalonados a lo largo del día:

Zócalo → Puerto Marqués: 07:00 | 09:30 | 12:45 | 15:15

Puerto Marqués → Zócalo: 08:15 | 11:00 | 14:00 | 16:30

Además, se contemplan servicios logísticos para combustible y alimentos del personal, así como maniobras de atraque. La embarcación también mantiene guardia en puerto durante la noche, de 19:00 a 06:00 horas, garantizando seguridad y operación continua.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]