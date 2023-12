Damnificados de Otis bloquean la costera Miguel Alemán en Acapulco por irregularidades en pago de apoyos

En Acapulco, Guerrero, un grupo de unas 100 personas mantienen un bloqueo a la circulación en la Costera Miguel Alemán, a la altura de la 12va. zona Naval. Lugar donde se desarrolla la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de damnificados del huracán Otis a los que se censó para recibir apoyos para limpieza y reconstrucción de sus viviendas. Sin embargo, denuncian que, a pesar de contar con folio del censo, la CURP aparece como no capturada en la plataforma digital de la Secretaría del Bienestar.

Desde el 26 de noviembre, Servidores de la Nación comenzaron a realizar los pagos para la limpieza de viviendas. Un pago equivalente a 8 mil pesos que iba acompañado de vales para el canje de enseres domésticos y canasta básica, en Acapulco.

“Nos censaron, nos dieron nuestro cintillo, hicimos todo el procedimiento legal y no los ha llegado el apoyo. Si no te llega el primer apoyo de limpieza, ¿cómo te va a llegar lo demás? Es imposible, si no tuviéramos necesidad, no estaríamos aquí. Hay personas, como mi vecino, que perdió todo, y hay quienes estamos aquí, que perdimos los enseres y no recibimos ninguna solución”

Eleazar Armenta, daminificado.