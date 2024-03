Damnificados de Otis bloquean la México-Acapulco por cese de entrega de enseres

Damnificados del huracán Otis en Acapulco bloquean la carretera federal México-Acapulco a la entrada del puerto ante el anuncio del cese de la entrega de enseres domésticos que realizaba el gobierno federal. La manifestación, que tiene como punto el retorno de la colonia Paso Limonero, se encuentra con el paso obstruido.

Este lunes, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que el domingo se concluyó la entrega de 250 mil paquetes de enseres a igual número de familias damnificadas en Acapulco y Coyuca de Benítez. Sin embargo, la vocería de la Novena Región Militar en Acapulco informó que la entrega se reanudaría en días posteriores.

Es importante mencionar que el 1 de noviembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó los 20 puntos para la reconstrucción de Acapulco y Coyuca, dentro de los cuales se incluyó la entrega de 250 mil paquetes de enseres. Según el secretario de la Defensa, esta meta ya se ha alcanzado, aunque varios acapulqueños comentan que diversas colonias faltaron de tener sus muebles y electrodomésticos para su vivienda, así como alimentos de canasta básica.

Los manifestantes, vecinos de la zona conurbada de Acapulco, argumentan que llevan más de 15 días esperando la entrega en las instalaciones de la Unidad Deportiva de Ciudad Renacimiento.

“Nosotros nunca nos fuimos a formar porque decían que respetaremos la colonia que salía y que no podíamos ir si no era nuestra colonia, y ahora que salió nuestra colonia resulta que ya no hay nada, que ya se dio todo.”

Rubí Martínez Guzmán, damnificada