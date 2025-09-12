Depresión 13-E mantiene suspensión de clases en Guerrero para este viernes

GENERANDO AUDIO...

La media aplica para tres regiones. Foto: Cuartoscuro

La Depresión Tropical 13-E continúa generando efectos en el estado de Guerrero, lo que llevó a las autoridades educativas a extender la suspensión de clases para este viernes 12 de septiembre.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), la medida se tomó siguiendo la recomendación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, con el objetivo de proteger la integridad de estudiantes, padres de familia y personal escolar ante las condiciones meteorológicas adversas.

¿En qué regiones de Guerrero continúa la suspensión de clases por la Depresión 13-E?

Como señala el comunicado, la suspensión aplica en todos los niveles educativos, tanto públicos como privados, y en ambos turnos, de las regiones de Acapulco, Costa Grande y la Sierra. Además de las actividades académicas, también quedan canceladas las labores administrativas.

Las autoridades exhortaron a la comunidad escolar a tomar precauciones, activar protocolos de seguridad y mantenerse informados a través de los canales oficiales para evitar la propagación de información falsa.

Al momento, la Depresión Tropical 13-E se ubica en el océano Pacífico y mantiene interacción con otros sistemas atmosféricos, lo que provocará lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del estado, además de posibles deslaves e incremento en los caudales de ríos y arroyos.

Por ello, Protección Civil pidió a la ciudadanía extremar precauciones, evitar transitar en zonas de riesgo y resguardarse en lugares seguros hasta que las condiciones climáticas mejoren.

Con esta decisión, Guerrero suma dos días consecutivos de suspensión de clases derivadas de este fenómeno meteorológico, ya que la medida se aplicó inicialmente el jueves 11 de septiembre y ahora se amplía al viernes 12.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]