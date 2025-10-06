GENERANDO AUDIO...

Desaparece párroco de la comunidad de Mezcala, en Guerrero. Foto: Cuartoscuro

El obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, confirmó la desaparición del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, párroco de la comunidad de Mezcala, en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero. El religioso fue visto por última vez el sábado 4 de octubre, según la ficha de búsqueda difundida por la diócesis.

En un comunicado oficial emitido la mañana del lunes 6 de octubre, la diócesis informó que ya se solicitó a las autoridades civiles activar el protocolo de búsqueda y localización del sacerdote.

El obispo González Hernández pidió a los fieles “elevar sus oraciones en las diferentes comunidades parroquiales para que sea respetada la integridad de su persona y sea localizado con bien”.

El mensaje también exhorta a “evitar las especulaciones” y mantener la esperanza en medio de la incertidumbre. La carta fue firmada por el obispo y el canciller diocesano, Jorge Amando Vázquez.

Datos del sacerdote desaparecido

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el padre Bertoldo tiene 58 años, es originario de Cocula, mide 1.65 metros, tiene cabello canoso con zonas de calvicie y complexión robusta. El día de su desaparición vestía guayabera azul con franjas blancas, pantalón oscuro y huaraches.

La diócesis pidió a la ciudadanía reportar cualquier información al número de WhatsApp 74-71-10-64-30 o al correo cebp.gro@gmail.com.

Hasta el momento, autoridades estatales y federales no han emitido declaraciones sobre el caso. La desaparición del padre Bertoldo ocurre en una región marcada por la violencia y la creciente preocupación por la seguridad del clero en comunidades rurales de Guerrero.

La diócesis concluyó su mensaje pidiendo a los fieles mantener la confianza en Dios y en las autoridades competentes para que el sacerdote sea hallado con vida.

