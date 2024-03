Destitución de fiscal de Guerrero no ha sido objetada en el Congreso: Citlali Calixto Villegas

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, anunció la renuncia de los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y Rolando Solano Rivera, respectivamente; además, explicó que se hizo la solicitud de remoción del cargo de la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón.

Sobre el tema, Citlali Calixto Villegas, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado de Guerrero, explica que, en términos del artículo 142 de la Constitución del estado, la gobernadora Evelyn Salgado puede ordenar la remoción de la titular de la fiscalía y comunicárselo al Congreso local, en donde se hará lo pertinente para su objeción, o bien el nuevo trámite de convocatoria para el nuevo titular de la dependencia.

“La audiencia que ella (la fiscal) pudiera solicitar, y que no lo ha hecho, no es parte del procedimiento de lo que le faculta a la gobernadora, es decir, si ella lo quisiera hacer es un proceso independiente; tendríamos que valorar en qué calidad lo solicitaría, puesto que en este momento ella ya no es fiscal, es decir que su audiencia no estaría solicitándola en calidad de fiscal, entonces es un trámite que tendríamos que ver con lupa, cómo es que solicitaría su audiencia si es que la solicita”, abundó la diputada.

Citlali Calixto Villegas señaló que la única forma de que la titular de la Fiscalía del estado regrese es que las dos terceras partes del Congreso objeten la decisión del poder ejecutivo: “estamos hablando de 31 votos”.

“Hasta este momento no hemos escuchado que alguien tenga la intención, el interés de objetar la decisión de la titular del poder ejecutivo, por distintas razones, entre ellas porque la ley la faculta para tomar esa decisión”. Citlali Calixto Villegas.

De la misma manera, la diputada aseguró que hay un respeto en Guerrero a la división de poderes y el poder legislativo, ejecutivo y judicial tienen estricto conocimiento de que cada quien se rige según sus propias facultades: “pero si hay una coincidencia que es que le vaya bien al estado de Guerrero y eso es lo que nos hace caminar de manera conjunta”.

Sobre el motivo de la destitución de la fiscal, la legisladora afirmó que la gobernadora les presentó toda la parte de los exámenes previos de la ley de servidores públicos de la fiscalía: “No tienen cumplimiento a esta ley de servidores públicos, aparte del caso que se presentó en los recientes días, el 7 de marzo”, afirmó.