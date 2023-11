“Estamos tratando de sobrevivir día a día”: Otis deja a pescadores de Acapulco al borde de la ruina

El impacto devastador del huracán Otis en Acapulco dejó a los pescadores en una situación desesperada. Estas personas, que dependían en gran medida de la actividad pesquera para sustentar a sus familias, fueron golpeadas por la destrucción de sus embarcaciones y equipos para realizar su trabajo.

Gustavo Chavelas, un pescador local, compartió su angustia al informar a la agencia de noticias Reuters que los barcos que los lugareños utilizaban para su sustento diario en el mar fueron destruidos por la fuerza del huracán. Esto significa que su capacidad para pescar y mantener a sus familias se ha visto comprometida debido a las afectaciones.

“Ahorita que está así, no se puede trabajar. Todo está roto. El motor se averió, y la red también se rompió. Necesitamos repararla para poder empezar a trabajar otra vez. Y entonces ahorita no tenemos ingresos, no tenemos nada con que mantener a la familia”.

Gustavo Chavelas, pescador local