Detienen a menor de edad por el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón

Sería el segundo implicado en el asesinato. Foto: FGE Guerrero

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó la detención de un adolescente presuntamente involucrado en el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, crimen ocurrido el 4 de octubre de 2025 en el municipio de Eduardo Neri.

De acuerdo con el boletín informativo dado a conocer ayer, 14 de octubre, el menor habría participado como coautor en los hechos junto con un adulto detenido el pasado 10 de octubre, quienes presuntamente privaron de la vida al sacerdote mediante disparos de arma de fuego.

La autoridad precisó que, tras cumplirse los trámites legales correspondientes, el adolescente fue puesto a disposición de la Jueza de Control, para continuar el proceso conforme a derecho y bajo el marco del sistema de justicia para adolescentes.

Dos detenidos por el homicidio del padre Bertoldo

Tras dicha detención, ya suman dos las personas detenidas por su probable responsabilidad en el homicidio del párroco, quien fue reportado como desaparecido y posteriormente localizado sin vida dentro de su vehículo.

El caso generó conmoción entre la comunidad católica y los habitantes de Mezcala, localidad donde el padre Bertoldo ejercía su ministerio desde hace más de tres décadas.

De acuerdo con declaraciones anteriores del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, una de las principales líneas de investigación apuntaba a que el sacerdote habría sido asesinado por su propio chofer, hipótesis que podría confirmarse con las detenciones recientes.

Investigación coordinada entre fuerzas federales y estatales

La Fiscalía de Guerrero destacó que estas detenciones fueron resultado de los trabajos coordinados de inteligencia e investigación entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal (SSPGro).

Finalmente, la dependencia reiteró su compromiso con el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las víctimas, señalando que continuará las investigaciones hasta esclarecer por completo los hechos y deslindar responsabilidades.