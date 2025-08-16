Detienen a Miss Guerrero 2024 con arma de uso exclusivo del Ejército

GENERANDO AUDIO...

Isadora Lagos, Miss Guerrero 2024, fue detenida la noche del jueves en la caseta de La Venta, sobre la autopista del Sol, por el presunto delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

La reina de belleza viajaba en una Dodge Durango blanca con placas de Morelos, acompañada de un hombre identificado como su escolta, cuando elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana les marcaron el alto en un filtro de control.

Durante la inspección, los agentes localizaron en la cajuela un arma de fuego cuya posesión no pudo ser acreditada por ninguno de los ocupantes del vehículo.

Ambos fueron trasladados a la delegación regional de la Fiscalía General de la República (FGR) en Acapulco, donde en un plazo máximo de 48 horas se determinará su situación jurídica.

¿Quién es Isadora Lagos, actual Miss Guerrero 2024?

Originaria de Acapulco, Isadora Lagos, de 25 años, es licenciada en Derecho y estudiante de Gastronomía. En septiembre de 2024 fue seleccionada para representar a Guerrero en el certamen nacional Miss México 2025.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si la participante del certamen permanecerá detenida o enfrentará su proceso en libertad.

La FGR será la encargada de definir los cargos y el procedimiento legal correspondiente por la presunta portación de un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, delito que puede alcanzar penas de prisión de hasta 15 años.

