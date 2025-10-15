EE. UU. retira visa al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores

GENERANDO AUDIO...

En entrevista, dio detalles del retiro de su visa. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Héctor Astudillo Flores, exgobernador del estado de Guerrero, es uno de los políticos mexicanos a los que el Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.), les quitó la visa.

Este miércoles, el político explicó que fue desde el 31 de julio cuando el Gobierno americano le notificó. Sin embargo, en entrevista, informó que ya está realizando los trámites para recuperar el documento.

EE. UU. quita visas a 50 políticos mexicanos

El Gobierno de Estados Unidos revocó las visas de, al menos, 50 políticos y funcionarios mexicanos, como parte de la ofensiva del presidente Donald Trump contra los cárteles de la droga y presuntos aliados políticos.

La decisión, calificada como una de las acciones diplomáticas más amplias en años, afectó principalmente a miembros del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Según tres exembajadores estadounidenses, si bien administraciones previas ya habían cancelado visas en casos puntuales, Trump estaría usando la medida como arma política.