Emboscada a policías comunitarios deja 6 muertos en Ayutla, Guerrero

Foto: SSP Guerrero

Un nuevo ataque armado contra policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) ha dejado en Ayutla de los Libres como saldo al menos seis hombres sin vida y más de siete lesionados.

Según fuentes de seguridad, el ataque se registró el sábado cerca de las 22:30 horas en un camino rural en dirección a la comunidad El Rincón, en el municipio de Ayutla de los Libres, cuando fueron sorprendidos por hombres armados, quienes los atacaron con armas de fuego.

Tras el ataque, comunitarios que resultaron ilesos trasladaron a las víctimas al hospital IMSS Bienestar de Ayutla, para recibir atención médica, confirmándose ahí la muerte de 6 de ellos.

Elementos de la Fiscalía de Guerrero acudieron a la zona para iniciar las diligencias, sin embargo, otro grupo de comunitarios impidió que estas se realizaran.

Tras este incidente, fuerzas militares, estatales y ministeriales desplegaron un operativo en la zona, localizando una camioneta abandonada con múltiples impactos de bala.

Autoridades también reforzaron presencia en la zona con la instalación de una Base de Operaciones Mixtas.