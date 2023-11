Emergencia alimentaria en Acapulco persiste: Cruz Roja Mexicana; llama a seguir donando

El Presidente Nacional de Cruz Roja Mexicana, Carlos Freaner Figueroa, aseguró que la “emergencia alimentaria” en Acapulco, Guerrero, aún está presente.

En conferencia de medios destacó que el personal operativo desplegado en el puerto, reporta que hay miles de personas que carecen de alimentos.

“La emergencia alimentaria en Acapulco y en Coyuca de Benítez no ha terminado. No ha sido satisfecha, hay muchos niños, hay muchos bebés, hay muchas madres, hay muchos padres, muchos jóvenes que no tienen el sustento porque no tienen trabajo (…) La Cruz Roja, bajo sus protocolos, todavía considera que la emergencia alimentaria impera, todavía estamos dentro de ese parámetro”.

Carlos Freaner Figueroa, presidente nacional de Cruz Roja Mexicana.