Culmina jornada de movilizaciones por los 43. Foto: Jesús Dorantes.

Este sábado, en Iguala, se cerró la jornada de movilizaciones por los 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, con una marcha que recorrió sitios marcados por la tragedia. Madres, padres y normalistas de Ayotzinapa exigieron verdad y justicia, colocando ofrendas y recordando a los jóvenes desaparecidos.

Marcha en Iguala y lugares de memoria

El contingente partió desde la zona industrial de Iguala, donde se rindió homenaje en las Estelas de Luz, lugar vinculado al hallazgo del cuerpo de Julio César Mondragón. Posteriormente, avanzaron hasta la calle Álvarez, esquina con Periférico Norte, sitio donde aparecieron los cuerpos de Daniel Cruz Gallardo y Julio César Ramírez Nava.

Decenas de autobuses trasladaron a estudiantes de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM), quienes junto a los familiares caminaron bajo un operativo de Tránsito municipal que cerró calles para garantizar el paso seguro de la manifestación.

Reclamo por justicia y verdad

En cada punto de la marcha se realizaron intervenciones breves en las que se reiteró la exigencia central: verdad y justicia para los 43 de Ayotzinapa. Melitón Ortega, vocero de los padres y madres, agradeció la solidaridad ciudadana durante los días de protesta iniciados el 17 de septiembre en Tixtla y denunció que en la megamarcha del 26 de septiembre, el gobierno federal y el de la Ciudad de México limitaron el ingreso de los contingentes al Zócalo.

Las familias insistieron en que el Ejército Mexicano debe entregar la información bajo resguardo —más de 800 folios— y recordaron que siguen pendientes las extradiciones de exfuncionarios implicados que huyeron al extranjero.

Clausura de la jornada y mensajes de familiares de normalistas

Durante la clausura, los familiares enfatizaron que tras 11 años, su reclamo sigue siendo claro: verdad y justicia por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Señalaron que su única exigencia es conocer la verdad sobre sus hijos y que se haga justicia, rechazando cualquier estigmatización de sus movilizaciones.

