La noche de ayer, 2 de octubre, Acapulco, Guerrero, fue azotado por una fuerte lluvia que, en cuestión de minutos, provocó inundaciones en calles y avenidas principales, dejando a automovilistas y peatones atrapados en el agua. La fuerza de la precipitación tomó por sorpresa a los habitantes y turistas del puerto, quienes tuvieron que buscar alternativas para poder llegar a sus hogares.

Según usuarios, el aguacero comenzó de manera repentina y transformó varias zonas del municipio costero en auténticos ríos urbanos. Vehículos quedaron varados, el tránsito se paralizó y las corrientes arrastraron agua con tierra y piedras desde las partes altas de la ciudad, generando preocupación entre la población.

Acapulco, bajo el agua: calles y avenidas se vieron afectadas por inundación

En redes sociales circularon múltiples videos y fotografías que muestran la magnitud del fenómeno. En algunos clips se observa cómo la emblemática Plaza Diana quedó cubierta por el agua, mientras que la gasolinera Mantarraya de La Rinconada también terminó inundada.

Otros usuarios compartieron escenas de personas caminando con dificultad entre charcos de gran tamaño, mientras que las combis del transporte público se abrían paso a través de corrientes que cubrían casi por completo las llantas.

Usuarios destacaron que la tormenta fue impresionante, pues en menos de media hora logró dejar varias calles bajo el agua.

Autoridades confirman saldo blanco tras intensa lluvia en Acapulco

El coordinador de Protección Civil y Bomberos de Acapulco, Raúl Noyola Rocha, señaló a medios locales que, pese a la magnitud de la lluvia, el saldo fue blanco. Explicó que se registró un aumento significativo en el nivel del agua y el arrastre de piedras y tierra en colonias como Ruiz Cortines, Progreso y Emiliano Zapata, donde brigadas municipales ya trabajan en la limpieza.

Asimismo, se reportaron inundaciones en las zonas de El Coloso, Llano Largo, Diamante, Colosio, Pie de la Cuesta y Xaltianguis, donde fue necesario colocar bombas de desagüe para reducir el agua acumulada.

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, informó que personal de la Secretaría de Seguridad Pública municipal se desplegó en distintas zonas de la ciudad para auxiliar a la población afectada por las lluvias.

De acuerdo con datos oficiales, en la unidad habitacional El Coloso la lluvia acumulada alcanzó 99.6 milímetros, mientras que en Pie de la Cuesta se midieron 25.9. Autoridades advirtieron que las precipitaciones continuarán durante el fin de semana debido a una zona de baja presión en el Pacífico.

