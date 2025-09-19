¿En qué negocios de comida dan descuento con credencial INAPAM en Guerrero?

GENERANDO AUDIO...

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) mantiene convenios con decenas de negocios en el estado Guerrero para que los adultos mayores con credencial vigente puedan acceder a descuentos especiales en alimentos. Estos beneficios abarcan desde tortillerías y pollerías, hasta cafeterías, restaurantes y fondas tradicionales que forman parte de la gastronomía local.

¿En qué municipios de Guerrero hay descuentos con INAPAM?

En Acapulco de Juárez, los adultos mayores pueden obtener rebajas en lugares como Carnicería Zamorano (5%) o Mariscos Lupita en Playa Bonfil, donde los descuentos van del 10% al 15%.

El municipio de Atoyac de Álvarez también ofrece múltiples opciones: desde la Cafetería Mini Lop con un 20%, hasta cocinas económicas como Kari, La Niña y Mine, que aplican reducciones del 5% al 10% en sus menús.

En Chilpancingo de los Bravo, la capital, se encuentran comercios como Restaurant Cuauhtémoc (10%), Tortillería Reyna (13%) o la tienda de abarrotes Sr. Carlos López López, que alcanza hasta un 20% de descuento.

Por su parte, en Coyuca de Benítez destaca la Tortillería Lupita, con un descuento del 50%, uno de los más altos en todo el estado. En la región de Cutzamala de Pinzón, establecimientos como la Paletería Michoacana también aplican rebajas de hasta el 50% en sus productos.

En Iguala de la Independencia hay una amplia variedad de negocios afiliados: Antojitos Mexicanos El Bocadillo (10%), Cevichería El Güero (5%), Restaurant La Casa de Piedra (10%), además de panaderías, torterías y juguerías con beneficios que van del 5% al 15%.

Municipios turísticos como Taxco de Alarcón también están incluidos, con restaurantes y cafeterías que aplican descuentos entre 5% y 15%, como El Adobe, Café del Convento o Restaurante La Cabaña.

¿En qué otros municipios de Guerrero hay descuentos en restaurantes con INAPAM?

De los numerosos municipios que conforman Guerrero, en 26 de ellos se registran negocios con descuentos, que van desde el 2% hasta el 50% en diferentes giros comerciales. Si quieres conocer la lista completa de los 116 establecimientos, checa el directorio de INAPAM 2025 aquí.

Acapulco de Juárez : 2

: 2 Atoyac de Álvarez : 8

: 8 Ayutla de los Libres : 1

: 1 Benito Juárez : 1

: 1 Buenavista de Cuéllar : 4

: 4 Chilpancingo de los Bravo : 5

: 5 Coahuayutla de Izazaga : 1

: 1 Copala: 1

1 Coyuca de Benítez : 2

: 2 Cutzamala de Pinzón : 4

: 4 Huitzuco de los Figueroa : 9

: 9 Iguala de la Independencia : 24

: 24 La Unión : 4

: 4 Marquelia: 1

1 Mochitlán : 2

: 2 Olinalá : 1

: 1 Ometepec: 5

5 Petatlán : 6

: 6 Pilcaya : 6

: 6 Quechultenango : 3

: 3 Taxco de Alarcón : 9

: 9 Teloloapan : 4

: 4 Tepecoacuilco: 1

1 Tlacoachistlahuaca: 2

2 Técpan de Galeana : 8

: 8 Zihuatanejo de Azueta: 2

Estos convenios fomentan, según INAPAM el consumo local en mercados, fondas y restaurantes de Guerrero. Para acceder a ellos, basta con presentar la credencial vigente al momento de pagar.

