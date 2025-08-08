Evelyn Salgado se reúne con García Harfuch y titular de la Marina

GENERANDO AUDIO...

Evelyn Salgado y funcionarios federales. Foto: X @EvelynSalgadoP

Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, se reunió con los titulares de Seguridad y Protección Ciudadana y Marina, Omar García Harfuch y Raymundo Pedro Morales, respectivamente, para fortalecer trabajos de seguridad en el estado.

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, la gobernadora compartió una fotografía junto a los secretarios federales.

“Para fortalecer los trabajos de seguridad en Guerrero, me reuní en Acapulco con el Secretario de @SSPCMexico, @OHarfuch, y con el titular de la @SEMAR_mx, el @AlmiranteSrio, con quienes trazamos las acciones conjuntas a intensificar, para mejorar la coordinación operativa y avanzar en la pacificación de cada región del estado”.

¿De qué hablaron García Harfuch, Salgado y Morales?

Aunque no dio detalles, la gobernadora aseguró que durante la reunión con los secretarios del Gobierno federal se trazaron acciones a seguir a fin de intensificar y mejorar la coordinación operativa en el estado.

De acuerdo con lo confirmado por la gobernadora, la reunión habría tenido como objeto fortalecer los trabajos de seguridad en el estado, y avanzar en la “pacificación de cada región”

La seguridad en Guerrero

El estado enfrenta una complicada situación en seguridad. Iniciado agosto, se reportaron, en Acapulco, 13 ejecuciones en menos de 24 horas. Entre las víctimas se encontraba una pareja que fue encontrada sin vida al interior de un taxi, reportes apuntan que los cuerpos tenían huellas de tortura.

A los reportes de ejecuciones se sumó el hallazgo de tres fosas clandestinas en el cerro del Tepetlayo en Guerrero.