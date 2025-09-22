GENERANDO AUDIO...

Aeronaves confiscadas. Fotos: Fiscalía de Guerrero

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) ejecutó un operativo conjunto con corporaciones federales que culminó con el aseguramiento de tres aeronaves y un inmueble presuntamente vinculados a actividades ilícitas.

De acuerdo con el reporte oficial, el 18 de septiembre se cumplimentó una orden de cateo en un predio ubicado en una zona rural del municipio de Arcelia, tras labores de inteligencia que alertaron sobre posibles operaciones ilegales en la región de Tierra Caliente.

Durante la diligencia ministerial, las autoridades decomisaron:

Una aeronave tipo Cessna 182

Dos aeronaves tipo Microlight

Diversos cartuchos y casquillos

Los objetos asegurados, junto con el inmueble intervenido, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar las investigaciones y deslindar responsabilidades.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

La Fiscalía de Guerrero destacó que este operativo es parte de su estrategia para combatir delitos de alto impacto, reforzar la seguridad y frenar las actividades criminales que amenazan la paz en la entidad.