Gobierno investigará a dirigentes que armaron a niños en Ayahualtempa

El gobierno de Guerrero confirmó que iniciará una investigación contra dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Guerrero, luego de que presentaran a una veintena de niños armados, que presuntamente se integrarán a las labores de seguridad y vigilancia en la comunidad de Ayahualtempa, en el municipio de José Joaquín Herrera.



En conferencia de prensa, el director de Gobernación del estado, indicó que a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor se está haciendo un análisis sobre el encuadre jurídico para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.

“Los niños son obligados, a diferencia de los adultos que ya tenemos conocimiento pleno de las cosas, entonces podemos tomar una decisión, a ellos los obligaron los adultos con una finalidad, en este caso constituye un abuso, que adultos abusen de ellos para hacer una presión por lo que ellos consideran una falta de atención del estado, lo cual no es así… es un abuso infantil, es un abuso de infantes” Francisco Rodríguez Cisneros | Director de Gobernación Guerrero



El funcionario estatal sostuvo que hay presión por parte de los dirigentes de la CRAC, Luis Morales y Antonino Toribio, para que sus demandas sean atendidas.

Agregó que ante el hecho, los docentes de la localidad se mostraron inconformes, pues las autoridades comunitarias los exigieron no intervenir en el armamento de los menores.



“Son 20 niños que los hicieron participar en este acto, por la información que tenemos de los propios maestros de la localidad, ellos manifiestan que hay inconformidad, incluso a los maestros los apartan de la localidad y no pueden intervenir y nosotros vamos a seguir velando por los derechos de los niños y no vamos a dejar de hacer presencia del estado” Francisco Rodríguez Cisneros | Director de Gobernación Guerrero



Finalmente aseguró que pese a las acusaciones, hay presencia permanente del estado en las comunidades del corredor Chilapa – Hueycantenango, además de la implementación de programas sociales para el desarrollo comunitario.