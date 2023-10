Guerrero: Cierran caseta para pedir víveres

Luego de seis días sin recibir comida, agua o algún tipo de ayuda, la necesidad obligó a los habitantes de Metlapli en Acapulco, a intentar cerrar la caseta que lleva el mismo nombre para exigir ayuda.



Decenas de pobladores se movilizaron para cerrar uno de los cuatro carriles de la caseta de Metlapil, pero elementos de la Guardia Nacional no les permitieron continuar.

Su desesperación crece, pues aseguran no en la comunidad no hay alimentos y los que llegan, se los venden a precios abusivos.



“Queremos agua, lo de la tienda nos venden a 100 pesos el agua un garrafón de agua o 200 pesos, los litros de gasolina están vendiendo los que saquearon y nosotros no podemos ir a comprar ni tortillas, somos muchísima gente” Anonimo.



La colonia porteña de reciente creación en la que viven cerca de 600 personas, amenazaron con cerrar toda la caseta hasta que les lleguen apoyos y los incluyan en el censo del Gobierno Federal.



Mientras en Acapulco, las plantas potabilizadoras de agua instaladas por el ejército mexicano, no se dan abasto, pues las filas son interminables.



Hasta nueve horas tardan los ciudadanos en poder llenar dos garrafones de agua.



Las denuncias también comenzaron, pues aseguran que hay quienes llenan hasta 20 garrafones para después, revender en las colonias populares.



Los precios del líquido van desde 80 hasta 200 pesos por garrafón de 20 litros.

” – Cuantas horas llevas formada?

Estoy desde las 12 del día, con un sol muy fuerte, bien quemada pero el sol es lo de menos, lo que de verdad mucha tristeza es que no hay un orden, vine a hablar con ellos y les dije que pongan un orden, porque hay gente que viene a llenar hasta 20 garrafones para venderlos en 80 o 200 pesos y la necesidad te hace comprarlos, estamos con dos garrafoncitos, ayer vine y llego hasta las 6 de la tarde y me dijeron ya no alcanzaste”. Nancy Jazmín González Parra | Habitante colonia 20 de noviembre Acapulco

Habitantes de Acapulco señalan que quienes saquearon tiendas, hoy buscan hacer su agosto con el acaparamiento de agua.