Guerrero estrena transporte público digital con códigos QR

Foto: Comisión Técnica de Transporte y Vialidad de Guerrero

En Guerrero ya es posible identificar y verificar un taxi con escanear un código QR; esta herramienta forma parte del nuevo programa “Transporte Inteligente”, presentado por la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad y que se implementa por primera vez en el estado.

El banderazo se dio en la explanada del Auditorio Sentimientos de la Nación en Chilpancingo, encabezado por el director general de la dependencia, Arturo Salinas Sandoval, quien destacó que esta medida convierte a Guerrero en el estado pionero en la zona Sur-Sureste del país en implementar este tipo de tecnología.

¿Cómo funcionará el nuevo transporte público digital con códigos QR de Guerrero?

Al escanear el código con el celular, los pasajeros podrán acceder a la información oficial del conductor y a un enlace para enviar comentarios o reportes sobre el servicio. Según el director de la Comisión, Arturo Salinas Sandoval, solo las unidades registradas y al corriente en su documentación tendrán este distintivo; las que no lo porten serán revisadas por inspectores.

En esta primera etapa, se colocaron más de 100 códigos QR en taxis del programa Transporte Violeta, que operan en Acapulco, Chilpancingo y Eduardo Neri (Zumpango del Río). Cada unidad lleva dos códigos: uno en el parabrisas con datos de la concesión y otro en la ventana lateral con información del operado.

De acuerdo con las autoridades, el programa también fortalece el Transporte Violeta, que actualmente cuenta con 51 taxis equipados con cámaras y botón de pánico conectados al C4, C5 y C2, además de operadores certificados para atender de manera segura a las pasajeras.

La dependencia informó que esta medida es el primer paso hacia la digitalización del transporte en Guerrero y que se irá extendiendo a más unidades y municipios en los próximos meses.

