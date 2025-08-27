Hallan sin vida a Lidia Tehuitzin, excandidata de Morena en Zitlala

GENERANDO AUDIO...

Foto: Lidia Tehuitzin Guillermo/Facebook

El cuerpo de Lidia Tehuitzin Guillermo, excandidata de Morena a la alcaldía de Zitlala, Guerrero, fue hallado sin vida la mañana de ayer, martes 26 de agosto, en un tramo de la carretera Zitlala–Mártir de Cuilapan, en la región conocida como Montaña Baja; esto a un día de reportarse como desaparecida.

El hallazgo ocurrió entre las comunidades de Zotoltitlán y La Esperanza, en el municipio de Mártir de Cuilapan, mismo lugar donde en abril pasado fue localizado el exalcalde priista de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro, junto con su chofer.

¿Qué se sabe de la muerte de Lidia Tehuitzin, excandidata de Morena en Zitlala?

De acuerdo con los primeros reportes, la exaspirante morenista había sido reportada como desaparecida el pasado lunes 25 de agosto; posteriormente, fue encontrada debajo de su vehículo, sin presentar heridas propias de un accidente, lo que generó incertidumbre sobre las causas del deceso. Junto a ella también fue localizado el cuerpo de su esposo, identificado como Gabriel “N”.

Actualmente, Lidia Tehuitzin realizaba actividades de afiliación y talleres de formación política en Morena, principalmente en Zitlala y comunidades aledañas como Chilapa de Álvarez, Mártir de Cuilapan y Tixtla, que forman parte del distrito local 24.

La joven política fue la primera candidata de Morena a la presidencia municipal de Zitlala y era cercana al dirigente estatal del partido, Jacinto González Varona.

[ANTES DE IRTE, LEE: Los 5 escándalos más sonados de Abelina López durante su mandato en Acapulco]

A través de redes sociales, el comité estatal de Morena, en Guerrero, expresó sus condolencias por el fallecimiento de Lidia Tehuitzin y su esposo:

“Expresamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de nuestros compañeros (…) Su legado y convicción permanecerán siempre en la memoria de nuestro movimiento”.

Por su parte, amigos y simpatizantes también dedicaron mensajes de despedida en redes sociales, donde destacan a Lidia Tehuitzin como “una gran mujer y hermana de lucha, fundadora de Morena (…) hoy ha partido de este plano terrenal. Te recordaremos con cariño”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]