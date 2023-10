El paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero, ha dejado varios estragos en el puerto, la Autopista del Sol y otras zonas del estado, además de que, en redes sociales, circulan un par de videos en los que una turista narra su experiencia en el hotel Princess.

La última de estas grabaciones ha comenzado a viralizarse debido a las declaraciones de la mujer, quien, con lágrimas en los ojos, cuenta los hechos de la noche de ayer y esta madrugada.

Se trata de Luisa Peña, quien desde su cuenta de TikTok compartió los dos clips captados desde el hotel.

En la primera grabación, Luisa resalta que nunca pensó que viviría una experiencia de este tipo, además de que menciona que se encuentra en el puerto por cuestiones de trabajo.

De la misma manera, comparte imágenes de la lluvia, así como compara el sonido del aire que azota el inmueble con los efectos que se pueden escuchar en la película mexicana de terror “Hasta el viento tiene miedo”.

Además de expresar su temor e impotencia por la situación, la turista destaca que el personal de seguridad indicó que, hasta ese momento, el mejor lugar para resguardo era la habitación del hotel.

Sin embargo, señala que espera el momento en que ella y el resto de los huéspedes sean llevados a un albergue.

En su segundo video, minutos después de las 3:00 horas de la madrugada, Luisa Peña menciona que acaba de ser rescatada y relata cómo se había ido la luz en el hotel.

También, aunque reconoce que el personal del lugar no puede cuantificar los daños, resalta que todo está destruido, al tiempo en que mostró los estragos en el lobby y una estancia del inmueble, donde se encontraba el resto de los turistas.

“Me escondí en el clóset y literal me puse a rezar, a meditar y a tratar de calmarme, aunque el pánico se apoderó de mí de tal grado que, de repente, lo único que pedía era una oportunidad más. Yo sé que no soy la única, hay mucha gente y yo soy afortunada. y estoy aquí y estoy viva y todo bien, y no me pasó nada. Aquí reportan que todavía no saben cuáles son los daños más allá de los materiales, pero les puedo decir que está destruido”

Compartió Luisa Peña, con mucho sentimiento, en su cuenta de TikTok