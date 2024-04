¡Quedaron grabados! Identifican a grupo que incitó a la violencia contra presuntos agresores de Camila

El director de Gobernación de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, confirmó en entrevista para Unotv.com que, con base en los reportes que recibieron por parte de los elementos de la Policía Estatal que se encontraban en Taxco de Alarcón el pasado jueves 28 de marzo, hubo un grupo de gente que incitó de manera abierta a la violencia.

“Por la información que nos dan, llegó un grupo de personas y generó acciones de violencia con estos resultados tan lamentables, llegó un grupo de 10 a 15 cuando los funcionarios estaban dialogando con los familiares y todo estaba en orden y empezó a agitar y generar una situación de violencia, además no son del círculo cercano a la familia, son personas totalmente ajenas”.

El funcionario dijo que se pudo constatar que mientras las autoridades dialogaban con la familia, un grupo de personas, no pertenecían al círculo familiar de la pequeña Camila, irrumpieron en el lugar de manera violenta.

Estas personas llegaron a provocar a la gente para que se irrumpiera en el domicilio de los presuntos asesinos de la menor.

El director de Gobierno de Guerrero señaló que luego de recuperar a Ana “N”, la Policía Municipal no la llevó a recibir atención médica, como ocurrió con sus hijos, sino que la trasladaron a las instalaciones del Ministerio Público en Taxco, a donde llegó en malas condiciones.

“Lo que informa el coordinador regional es que él opta por sacar a los dos masculinos y procura que no tengan mayores daños por las agresiones que ya se dieron, regresa por la señora y encuentra que ya no está en la zona, lo que él informa es que la Policía Municipal no la llevó a recibir atención médica y lo que hizo la Policía del estado es llevarlos a un centro hospitalario”.

Francisco Rodríguez Cisneros/ Director de Gobernación de Guerrero