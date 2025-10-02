GENERANDO AUDIO...

La Guardia Nacional no pudo detenerlo. Foto: Cuartoscuro

La tarde de ayer, 1 de octubre, un joven, de aproximadamente 20 años, se lanzó desde un puente peatonal en la zona de Las Cruces, en Acapulco, Guerrero, a pesar de los esfuerzos de un elemento de la Guardia Nacional por evitarlo. El impactante momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, generando conmoción entre los usuarios.

Guardia Nacional intentó detenerlo

Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

En la grabación se observa al hombre vestido con playera negra y short morado, parado en el borde del puente. Del otro lado de la estructura, un agente de la Guardia Nacional intenta persuadirlo para que no se arroje, mientras transeúntes continúan caminando por el lugar.

Durante la tensa escena, se escucha a una persona gritarle “¡pásele, pendej*!”, lo que provoca que el joven manotee con molestia. Pese a los intentos del uniformado por tranquilizarlo, de manera repentina el joven se deja caer al vacío.

Las imágenes captan el instante en que el joven impacta contra el pavimento, golpeándose fuertemente la cabeza, justo cuando varios vehículos estaban detenidos por el semáforo. Tras el impacto, el cuerpo del joven permanece en la vialidad, aunque todavía se le observa con movimientos leves.

En los segundos finales del clip, un peatón se acerca para auxiliarlo mientras otros testigos observan la escena. El caso ha generado debate en redes sociales, donde usuarios señalan la necesidad de reforzar la atención en salud mental y la prevención del suicidio.

