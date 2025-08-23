GENERANDO AUDIO...

Elementos de la Marina detectaron embarcación sospechosa. Foto: Marina

Elementos de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, en coordinación con la Defensa, Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y SSPC, detuvieron a cuatro personas y aseguraron 601 kilos de cocaína durante un operativo en aguas de Guerrero.

Embarcación sospechosa llevó al aseguramiento en Guerrero

La acción se realizó como parte de los recorridos de vigilancia marítima y aérea. Durante el operativo, unidades navales y aéreas detectaron una embarcación menor con cuatro tripulantes transportando 20 bultos tipo costalilla.

Al inspeccionar la nave, las autoridades hallaron 600 paquetes envueltos en plástico negro que contenían la droga. Los cuatro detenidos fueron informados de sus derechos de ley y puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación.

Marina continúa aseguramientos

Con este aseguramiento, suman 1.5 toneladas de cocaína incautadas en días recientes, en acciones consecutivas. En lo que va de la administración actual, la Marina ha asegurado más de 47 toneladas de drogas en la mar.

Se calcula que esta acción evitó que un millón 203 mil dosis llegaran a manos de jóvenes, con un valor aproximado de 139 millones 773 mil 562 pesos, afectando directamente a los grupos delictivos.

