GENERANDO AUDIO...

La alcaldesa de Acapulco dio su postura sobre el matrimonio. Foto: Cuartoscuro

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, justificó el matrimonio celebrado entre dos adolescentes de 13 años en la comunidad de Huamuchitos, Guerrero. El caso ha generado controversia en la sociedad.

¿Qué dijo Abelina López, alcaldesa de Acapulco, sobre el matrimonio de los menores?

Tras el hecho, la presidenta municipal fue cuestionada por varios medios sobre su postura ante el hecho. En una breve entrevista, señaló que la unión no se formalizó legalmente y se llevó a cabo bajo los usos y costumbres de la comunidad.

“No se hizo de manera formal ningún matrimonio, eso lo hicieron, como se dice, de usos y costumbres, sin la legalidad… pero bueno, eso ya no compete a la autoridad como tal, ahí es un acuerdo entre ellos, pero oficialmente no tenemos ningún registro”.

Destacó que el Ayuntamiento no tiene registro oficial del enlace y que, al no haberse realizado de manera formal, no corresponde a la autoridad intervenir en acuerdos de este tipo.

Estas declaraciones han provocado críticas, ya que los usuarios consideran que las autoridades deben actuar para proteger los derechos de los menores y evitar prácticas que puedan vulnerarlos.

¿Qué pasó en Huamuchitos?

El pasado domingo 23 de febrero, se viralizó un video en redes sociales que mostraba a los adolescentes celebrando su unión con una ceremonia tradicional. En las imágenes, se observa a la pareja con rasgos infantiles recorriendo las calles de la comunidad, tomados de la mano y siendo felicitados por los asistentes.

Pese a declaraciones de la alcaldesa, autoridades estatales buscan proteger derechos infantiles

El subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, aseguró que, a través del sistema DIF, se acudió a la comunidad de Huamuchitos, a unos 64 kilómetros del centro de Acapulco, para dialogar con los padres de Gael y Celia, con el fin de concientizarlos y evitar este tipo de prácticas.

“Debemos permitir que niñas, niños y adolescentes vivan cada proceso de su edad en el entorno que les toca, sin que los adultos impongamos formas, costumbres ni tradiciones. Debemos salvaguardar la integridad de la niñez”. Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político de Guerrero.

Explicó que este arreglo matrimonial permite que, cuando los adolescentes sean mayores de edad, puedan formalizar su unión por la vía civil.

El funcionario reiteró que desplegarán una campaña de concientización y educación sexual en comunidades rurales para prevenir embarazos adolescentes.

Sobre el caso de Gael y Celia, sostuvo que se dialogará con los padres para que los adolescentes sigan viviendo con sus respectivas familias y se les oriente a través de pláticas sobre reproducción sexual.

@unotv Pese a lo informado por las autoridades, usuarios piden que no se abandone el caso, pues este tipo de matrimonios son comunes en las regiones guerrerenses. “Se casan por la Iglesia a los 13 y desde ahí viven juntos, tienen un hijo al año y ya a los 18 contraen matrimonio por el civil en Acapulco”. unotv TikTokInforma acapulco boda niños ♬ original sound – UnoTV – UnoTV

¿Está prohibido el matrimonio infantil en Guerrero?

De acuerdo con el artículo 412 del Código Civil de Guerrero, desde el 2017, para celebrar un matrimonio legal en el estado, se requiere que ambas partes sean mayores de edad. En caso de que uno de los actores no cumpla dicho requisito, éste será nulo, según el artículo 417 de dicha legislación.

Ahora, si la unión de los menores de Acapulco fue celebrada bajo los usos y costumbres del poblado, de acuerdo con el Artículo 177 Bis del Código Penal Para el Estado de Guerrero, a quien coaccione a una persona menor de 18 años o que no tenga la capacidad para comprender el significado de unirse con ella o con otra persona, para cohabitar en una relación constante, equiparable al matrimonio, se le impondrán de cinco a 15 años de prisión.

Teniendo en cuenta esto, si los padres de Ceci y Gael los obligan a vivir juntos, podrían enfrentar una pena de hasta 15 años de cárcel.

¿Qué dice el Senado del matrimonio infantil?

Cabe destacar que, el año pasado, de manera unánime, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional para prohibir el matrimonio infantil bajo pretexto de usos y costumbres, situación que aún se registra en diversos pueblos y comunidades indígenas del país.

La reforma al artículo segundo constitucional establece que los sistemas normativos de usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas no podrán estar por encima del interés superior de niñas, niños y adolescentes.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]