Se desconoce si ya hay una denuncia por el hecho. Foto: Getty Images/ ilustrativa

A través de redes sociales, se ha viralizado un video que muestra cómo una pareja de Guerrero, obliga a un perro a beber cerveza directamente de una lata. El hecho ha causado indignación de usuarios, quienes han generado fuertes críticas y llamados a las autoridades para actuar ante este caso de maltrato animal.

Video: obligan a beber cerveza a un perro en Guerrero

En las imágenes se observa cómo un perro mestizo de color café, se encuentra visiblemente incómodo, mientras la mujer sostiene una lata de cerveza de marca “Ultra” cerca de su hocico, ayudada por su pareja, (un hombre que viste de negro y tiene bigote) para obligarlo a ingerir la bebida. La mujer que aparece en el video porta una pulsera que parece un cable de teléfono negro, mientras manipula al animal, generando repudio entre los usuarios de distintas plataformas.

El clip, de apenas cinco segundos, ha sido compartido rápidamente, provocando comentarios de indignación y rechazo. Usuarios han solicitado que se identifique a los responsables y que se garantice la protección del perrito, mientras cuestionan la ética y la responsabilidad de quienes cometen este tipo de actos. Hasta el momento, se desconoce si ya se ha interpuesto una denuncia formal y la fecha exacta del video.

¿Cómo se sanciona el maltrato animal en Guerrero?

En Guerrero, los animales cuentan con protección legal a través de la Ley 491, que establece la obligación de brindarles un trato digno, libre de maltrato o crueldad, especialmente a aquellos que conviven en los hogares.

El Artículo 43, número VII, de la Ley 491, señala expresamente que se consideran actos de crueldad y maltrato, y deben ser sancionados, aquellos cometidos por propietarios, encargados o terceros, incluyendo:

Hacer ingerir bebidas alcohólicas a los animales

a los animales Suministrar drogas sin fines terapéuticos o de investigación científica

Con base en la legislatura guerrerense, la pareja que aparece en el video podría enfrentar sanciones legales si se determina su identidad y se inicia un procedimiento por maltrato animal.

