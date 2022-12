Pescadores denuncian descarga de aguas negras en playa de Acapulco

La descarga se realiza en playa “El Garrobo”. Foto: Cuartoscuro.

Pescadores de la zona poniente de Acapulco denunciaron, con un video, la descarga de aguas negras en el mar de la playa “El Garrobo”, en Guerrero.

Los habitantes de esta región de Acapulco realizaron la grabación la mañana del pasado 12 de diciembre, en donde se muestran varios litros de líquido negro vertidos en la playa.

Uno de los pescadores precisó que la descarga se realiza en la zona también conocida como “El Túnel”, localizado en los riscos que conforman los fraccionamientos Bella Miel y Potrerillo, al poniente de la ciudad.

En el video, los trabajadores reclaman que las autoridades de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco y el Gobierno local no han atendido sus denuncias.

“Somos pescadores y la verdad aquí es donde termina nuestro día de pesca, porque el pescado se va y no se puede pescar así, señores. Ya no le pedimos el llamado a la presidenta (Abelina López Rodríguez), le pedimos el llamado al señor presidente (Andrés Manuel López Obrador)”, señaló uno de los hombres en el clip.

Playa “El Garrobo” no es una zona frecuentada por turistas, ya que se encuentra en una zona de riscos y de difícil acceso al poniente del puerto.

Acapulco descarta riesgo

Ésta no sería la primera vez en que vierten aguas en estas condiciones. El jueves por la mañana, otro grupo de pescadores denunció el desagüe de aguas negras, presuntamente, enviadas desde la planta tratadora Aguas Blancas.

No obstante, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, aseguró que la descarga no representa contaminación para la bahía.

“Queremos dejar claro que esas aguas vienen a salir a la altura de los acantilados. No tiene nada que ver, no perjudica la bahía, no hay ninguna contaminación. Además, se ha clorado para evitar cualquier contaminación. Estamos, de alguna manera, atendiendo la situación y sin problema vamos a resolverlos”, comentó la presidenta municipal.

¿Por qué descargaron aguas negras en la playa?

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) emitió un comunicado para señalar que el vertimiento de aguas residuales se debió a una falla en dos de los tres equipos de bombeo instalados en la planta de tratamiento de aguas residuales, mismos que afectaron su operación.