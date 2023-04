Ocurrió en el Mercado Central de Acapulco. Foto: @HeyBocon

Un grupo de comerciantes recibieron a jitomatazos al director de vía pública de Acapulco, Guerrero, y el video del momento ya circula en redes.

¿Por qué le lanzaron jitomates?

Como parte de un operativo, Raúl Ceballos Carbajal, representante de la dirección de vía pública de Acapulco y funcionarios del gobierno visitaron ayer, 20 de abril, el Mercado Central de Acapulco para retirar la mercancía que se encontrara obstruyendo las vialidades aledañas de la zona.

Aproximadamente a las 10 de la mañana, el director y los funcionarios estaban retirando unas cajas de madera que contenían fruta y verdura en las calles de Vallarta, Feliciano Radilla y la avenida 16 de septiembre, cuando les lanzaron jitomates.

Los jitomatazos de Acapulco quedaron grabados

El momento quedó captado en video y posteriormente subido a redes sociales. En la toma se ve al director dialogando con una señora de playera blanca y un mandil azul y un señor que viste de playera negra y porta una gorra roja que parecen ser los comerciantes a quienes les pertenecen las cajas que se estaban quitando.

Ver más Por quitar los lugares que apartaron, locatarios del Mercado le avientan jitomates al director de vía pública en Acapulco 😳 pic.twitter.com/RFB8TDNcCM — HeyBocón (@HeyBocon) April 20, 2023

Mientras elementos de la dependencia del gobierno de Acapulco quitan las cajas, más comerciantes se acercan para ver el hecho. En el video se escucha como alguien grita “ellos merecen el diálogo”.

El director de la vía pública sigue hablando con los dueños de las cajas cuando una voz grita “va a ver jitomatazos”; en seguida, cinco comerciantes (dos mujeres y tres hombres) del mercado de Acapulco comienzan a lanzarle jitomates al director.

Uno de los comerciantes se acerca más al funcionario para poder arrojarle con mayor precisión la verdura al funcionario.

Aunque el director intenta defenderse, varios comerciantes de Acapulco lo acorralan en un círculo del cual él intenta huir dándoles manotazos, pero no lo logra. Pese a que en el video se escucha que “hay golpes”, en la toma, no se observa dicha acción.

Posteriormente, elementos de la institución de Acapulco van a ayudar a su jefe; al ver que más funcionarios vienen, los comerciantes dejan de aventarle jitomates al encargado de la dependencia de vía pública.

El video finaliza con un hombre gritándole a los comerciantes de Acapulco que: “no se vale, no entienden que no tienen que andar haciendo esas cosas, si bien que saben que eso está mal y no se debe hacer”.

De acuerdo con medios locales, posteriormente, Raúl Ceballos declaró que, si bien entiende la situación de los comerciantes, es necesario garantizar la seguridad vial, además señaló que los comerciantes cuentan con espacios específicos para realizar sus ventas; razón por la cual reprocha la acción de los vendedores del mercado de Acapulco.