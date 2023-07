En total fueron 13 elementos retenidos este lunes. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Mientras se registra un segundo día de bloqueos en Chilpancingo, concluyó la mesa de negociación con comisarios de 5 municipios de Guerrero y Gobierno Estatal y fueron liberados los 13 funcionarios retenidos este lunes.

Tras firmar una minuta con el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y autoridades del gabinete de la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, se acordaron presupuestos para obra carreteras, así como la liberación de la Autopista del Sol y la carretera federal.

¿Qué se sabe de los 13 funcionarios retenidos en los bloqueos de la Autopista del Sol?

Esta mañana, durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), recalcó que la postura del Gobierno federal, en torno a la manifestación transportista en Chilpancingo, Guerrero, era la de buscar el diálogo para lograr la liberación de los 13 funcionarios retenidos, quienes, afirmó, se encuentran en buen estado.

En el encuentro con medios de comunicación, agregó que se realiza una investigación sobre lo ocurrido, pues tienen conocimiento de que muchos de los asistentes fueron obligados a participar en la protesta, además de que buscaban negociar la liberación de varios servidores públicos retenidos en el lugar.

Los funcionarios que fueron retenidos son:

5 elementos de la Guardia Nacional

5 policías estatales

2 servidores de la Secretaría de Gobierno de Guerrero

1 de la Segob federal

Sin embargo, subrayó que seguirán haciendo cumplir la ley, por lo que afirmó que será el juez quien determinará si fue legal la detención de los dos sospechosos por los que habría iniciado la protesta.

¿Qué ha sucedido este martes?

Habitantes de los municipios de Chilpancingo, Atlixtac, José Joaquín de Herrera y Quechultenango cerraron de Nueva cuenta la Autopista del Sol a la altura del Parador del Marqués en la zona sur de Chilpancingo.

Desde las 6:30 horas llegaron cientos de personas en vehículos particulares hasta los puntos mencionados.

Ayer, al no llegar a acuerdos por la noche, se retiraron de Chilpancingo, pero se llevaron consigo a los elementos.

Desde las primeras horas de este martes se confirmó que el transporte público fue suspendido y varios negocios de la ciudad cerraron al saber del regreso de los manifestantes.

Condicionan liberación de funcionarios y desbloqueo de la Autopista del Sol por recursos

Durante la mesa de diálogo de comisarios de las comunidades con representantes del Gobierno del de Guerrero, los manifestantes advirtieron que no liberarían a los agentes retenidos hasta que se aprueben los presupuestos carreteros que solicitan.

En la reunión que inició en el Palacio de Gobierno, ubicado al sur de Chilpancingo, desde las 10:30 horas, estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, el secretario de seguridad, Evelio Méndez Gómez y demás funcionarios del gabinete.

Además de Guillermo Matías Marrón vocero del Movimiento “Organización comisarios de Guerrero”, quien advirtió que no se liberarían a los policías y funcionarios retenidos hasta que se llegara a los acuerdos de presupuestos que ellos proponen.

Durante la reunión, se hizo un llamado a los comisarios por parte del secretario de Gobierno, para que no den cifras que no sean reales y también señalarles que no se les daría todo el recurso que piden.

¿Qué pasa en Chilpancingo, Guerrero?

Armados con piedras y palos, cientos de manifestantes forzaron a las autoridades a replegarse para evitar una confrontación directa, relató el secretario de Seguridad estatal, Evelio Méndez.

Ese momento fue aprovechado por la muchedumbre para lesionar y capturar a los rehenes, además de apoderarse de un camión blindado, “rinho”, que fue utilizado posteriormente para derribar una de las puertas del palacio de Gobierno estatal, agregó el mando policial.

Según sus organizadores, la protesta reclama al gobierno por el incumplimiento en la construcción de obras viales para tres comunidades, una versión cuestionada por las autoridades por la actitud “agresiva y tumultuaria” de los manifestantes y su rechazo a dialogar.

Detención de “Los Ardillos” y contexto del estado

El violento reclamo ocurre también tras la detención la semana pasada de dos presuntos miembros del grupo criminal “Los Ardillos”, una de las bandas que opera en el estado.

Al respecto, el secretario Reynoso informó que en la marcha se detectó la presencia de “familiares” de los detenidos, así como de “gente armada” que disparó contra los vehículos blindados de la policía.

“Identificamos irregularidades que no se dan en este tipo de movilizaciones, una movilización genuina, social, no se da en esta forma (…) Hay indicios de que esta manifestación tiene otro perfil”, afirmó Reynoso.

La protesta también es precedida por el asesinato el fin de semana de cinco taxistas en distintos puntos de Chilpancingo y la vecina ciudad de Tixtla, por hombres armados que también incendiaron sus vehículos, según reportes de autoridades y medios locales.