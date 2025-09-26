Liberan bloqueo en la Autopista del Sol tras 7 horas de protesta

GENERANDO AUDIO...

Tras 7 horas de bloqueo, liberan la Autopista del Sol. FOTO: Cuartoscuro

Pobladores de la comunidad El Ocotito, en Chilpancingo, liberaron la Autopista del Sol y la Carretera Federal México-Acapulco después de casi siete horas de bloqueo. El cierre ocurrió este jueves 25 de septiembre y dejó a cientos de automovilistas varados por varias horas.

El retiro de los manifestantes se dio alrededor de las 20:00 horas, luego de un día de tensión y de diálogos sin acuerdo con autoridades estatales y federales. Los habitantes exigían mayor seguridad en la Sierra de Guerrero, tras denunciar la irrupción de un grupo armado en su comunidad.

Exigen seguridad en comunidades de Guerrero

Durante la jornada, representantes de El Ocotito mantuvieron conversaciones con funcionarios, pero no se alcanzó ningún compromiso concreto. La principal demanda era un operativo de seguridad para frenar la violencia en la zona.

Los pobladores denunciaron que un grupo armado irrumpió en su comunidad este mismo jueves, lo que detonó la protesta y el bloqueo en una de las carreteras más transitadas del país.

Automovilistas retoman su camino

Tras varias horas de espera, la liberación fue sorpresiva. Sin previo aviso, los manifestantes se retiraron y permitieron el paso en ambos bloqueos. En cuestión de minutos, cientos de automovilistas pudieron continuar su trayecto hacia Acapulco, Chilpancingo y la Ciudad de México.

La protesta concluyó sin acuerdos oficiales, pero las autoridades estatales informaron que se mantendrán en comunicación con los habitantes de la comunidad para atender sus demandas en los próximos días.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]