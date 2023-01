Liberan a otro hombre secuestrado por supuesto vínculo con página de noticias en Guerrero

El hombre fue secuestrado en la localidad de Arcelia. Foto: Getty Images

Este domingo fue liberado otro de los hombres que fueron secuestrados en Guerrero por supuestamente tener vínculos con la página de noticias en Facebook Escenario Calentano.

José Alberto Benítez es el tercer liberado del grupo de hombres que fue raptado el pasado 25 de diciembre, y que en un inicio se les reportó como periodistas.

En un video difundido en redes sociales, Benítez contó que fue secuestrado en Navidad, mientras realizaba algunas compras. “Personas desconocidas me agarraron y me vendaron los ojos. Me subieron a una camioneta y me llevaron a un lugar que no conozco”, dijo.

La víctima negó ser periodista y afirmó que actualmente es trabajador de un Ayuntamiento, luego de que lo invitó Fernando Moreno Villegas, quien también fue raptado por supuestos vínculos con la página en Facebook y liberado el pasado 12 de enero.

“El motivo por el que me llevaron fue porque me señalaron que yo era integrante de una página, la página ‘Escenario Calentano‘, pero hicieron las investigaciones y resultó que yo no tenía nada que ver con esa página”, indicó José Alberto.

Las personas que lo secuestraron liberaron al hombre este domingo en la localidad Curva de Changata y tuvo que pedir “aventones” para llegar a la región de Arcelia.

Fiscalía investiga secuestro de José Alberto en Guerrero

La Fiscalía General del Estado informó que abrió una investigación por el secuestro del hombre, que fue confundido como administrador de la página Escenario Calentano.

La institución precisó que fue raptado en la colonia Emiliano Zapata, en la localidad de Arcelia. En esta región ya comenzaron a recabar pruebas los servicios periciales y la Policía Ministerial.

Además, la Fiscalía señaló que José Alberto Benítez es el primero en interponer una denuncia formal, ya que ninguno de los otros hombres secuestrados por el caso de Escenario Calentano se ha presentado ante las autoridades.

Secuestran a hombres por Escenario Calentano

Hace más de dos semanas, los captores liberaron a Jesús Pintor Alegre y a Fernando Moreno Villegas, cerca de Coyuca de Catalán, en Guerrero. Ambos hombres contaron que fueron liberados luego de demostrar que no administraban la página de noticias de la región.

Sin embargo, todavía se desconoce el paradero del abogado Alan García Aguilar, quien creó la página de Escenario Calentano.

El 7 de enero, Fernando y Alan aparecieron en un video en el que fueron obligados a decir que estaban vinculados a la página.