Hallan sin vida a sacerdote. Foto: Fiscalía Guerrero

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) confirmó el hallazgo sin vida del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, párroco de la comunidad de Mezcala, en el municipio de Eduardo Neri.

La dependencia informó que se inició una carpeta de investigación por homicidio calificado y que agentes ministeriales y peritos acudieron al lugar para procesar la escena y recabar indicios que permitan esclarecer el caso e identificar a los responsables.

Fiscalía investiga homicidio del sacerdote

En un comunicado, la FGE Guerrero reiteró su compromiso de procurar justicia y combatir la impunidad. Señaló que los trabajos periciales se mantienen en curso para determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

El cuerpo del sacerdote fue localizado días después de que el obispo José de Jesús González Hernández, de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, confirmara su desaparición. El religioso fue visto por última vez el sábado 4 de octubre, de acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por la Iglesia.

Había desaparecido desde el 4 de octubre

Hoy por la mañana, la diócesis pidió a las autoridades activar el protocolo de búsqueda y solicitó a los fieles evitar especulaciones y mantener la esperanza.

Según la ficha oficial, el padre Bertoldo tenía 58 años, era originario de Cocula y medía 1.65 metros. Vestía una guayabera azul con franjas blancas, pantalón oscuro y huaraches el día que desapareció.

El hallazgo ocurre en una región marcada por la violencia y la preocupación por la seguridad del clero en comunidades rurales de Guerrero. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenciones relacionadas con el caso.

