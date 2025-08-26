Los 5 escándalos más sonados de Abelina López durante su mandato

GENERANDO AUDIO...

No es 1 ni 2, son 5 al menos. Foto: Cuartoscuro

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, ha sido una de las figuras políticas más polémicas de Guerrero en los últimos años.

Aunque su administración ha impulsado proyectos para reactivar el turismo (como el Marinabús), y mejorar la imagen del puerto, también se ha visto envuelta en diversos señalamientos que han generado debate y críticas tanto en redes sociales como en medios nacionales.

Desde gastos millonarios en espectáculos musicales hasta cuestionamientos por el manejo de recursos públicos, la gestión de Abelina ha estado marcada por episodios que la colocan constantemente en el ojo público. A continuación, te presentamos los cinco escándalos más comentados durante su mandato.

Top 5 escándalos más sonados de Abelina López en Acapulco

1. Millonario gasto en concierto de Kenia OS

El 23 de mayo de 2023, la alcaldesa autorizó un gasto de 3 millones 713 mil pesos para organizar un concierto de la cantante Kenia OS. En las últimas horas, el periodista Jorge García Orozco, reveló que, del monto total, un millón 930 mil pesos fueron destinados directamente a los honorarios de la artista, mientras que 660 mil pesos se usaron para cubrir vuelos.

El evento, pensado como una estrategia para atraer turismo y dar entretenimiento a los acapulqueños, fue criticado porque se utilizó dinero público en un momento en que la ciudad atravesaba problemas de seguridad, servicios básicos y obras inconclusas.

2. El show millonario de la familia Aguilar

Uno de los escándalos más grandes de su mandato fue revelado por el mismo periodista; y es que de acuerdo con García Orozco, el concierto de la familia Aguilar, costó alrededor de 9 millones de pesos. Pepe Aguilar recibió 3 millones de pesos, Ángela Aguilar 1.5 millones y hasta Leonardo Aguilar, poco conocido, obtuvo un millón.

A esto se sumaron gastos extra como 130 mil pesos en habitaciones de hotel cinco estrellas para el staff, más de 700 mil pesos en vuelos para trasladar al equipo desde Guadalajara y 34 mil pesos en suites de lujo para Pepe y Ángela Aguilar.

Las críticas no se hicieron esperar, pues los acapulqueños consideraron excesivo el gasto frente a la falta de inversión en temas prioritarios de la ciudad.

3. Retratos oficiales a precio elevado

En 2022, al iniciar su mandato, López Rodríguez destinó 310 mil 300 pesos a una sesión fotográfica y a la elaboración de 100 retratos oficiales con su imagen. El contrato incluyó 30 mil pesos por la sesión de fotos, 230 mil por la impresión y enmarcado de los retratos, además de otros gastos como impuestos y fotografías adicionales. Estas imágenes fueron distribuidas en oficinas del ayuntamiento y presentadas en eventos públicos.

El hecho fue señalado como un exceso, ya que la cifra superó lo invertido en retratos de otros funcionarios en distintos estados, generando la percepción de que la alcaldesa priorizaba su imagen antes que las necesidades de la ciudad.

4. Investigación contra Abelina López por presuntas irregularidades millonarias

En junio de 2025, la alcaldesa solicitó un amparo judicial después de que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE), presentara una denuncia por supuestas anomalías en el manejo de 898 millones de pesos destinados a obra pública.

López Rodríguez negó los señalamientos y aseguró que los fondos señalados pertenecen al ámbito federal, por lo que, dijo, solo deben ser fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Además, acusó que se trata de una persecución política en su contra y minimizó el asunto con frases como “en Guerrero todo se puede” y “lo demás es Guerrero negro”. A pesar de su defensa, el caso continúa siendo uno de los más serios de su administración.

5. Las polémicas tras el huracán Otis

Después del devastador paso del huracán Otis en 2023, la figura de Abelina López volvió a quedar en entredicho. En redes sociales circuló un video donde la alcaldesa respondía a ciudadanos que pedían apoyo, señalando que “nadie paga impuestos” y cuestionando si también querían que ella limpiara sus casas. La declaración fue interpretada como una falta de sensibilidad ante la tragedia.

A esto se sumó el escándalo de su entonces secretario particular, Ángel Vargas, quien fue captado participando en actos de saqueo en una tienda departamental. En las imágenes se le ve saliendo con una cuatrimoto eléctrica y otros artículos. Tras la difusión del video, fue destituido de su cargo, pero el daño a la imagen de la alcaldesa ya estaba hecho.

Los escándalos de Abelina López Rodríguez han marcado su administración y la han colocado en el centro de la controversia política y social.

Mientras algunos defienden sus esfuerzos por reactivar la vida cultural y turística de Acapulco, otros consideran que sus decisiones reflejan un uso desmedido de recursos públicos y una falta de sensibilidad frente a los problemas más urgentes de la ciudad.

