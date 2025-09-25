Marcha nacional a 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

GENERANDO AUDIO...

A 11 años, padres y normalistas siguen esperando justicia. Foto: Cuartoscuro.

El próximo 26 de septiembre, se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un caso que marcó a México y sigue sin resolverse. Para conmemorar la fecha, madres, padres y estudiantes convocaron a una marcha nacional en la Ciudad de México (CDMX), además de un acto político en Iguala, Guerrero.

¿Cuándo serán las movilizaciones por los 11 años de Ayotzinapa?

La movilización principal arrancará este viernes 26 de septiembre a las 16:00 horas desde el Ángel de la Independencia y avanzará rumbo al Zócalo capitalino de la CDMX.

Si bien, aun el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL) no proporciona las vialidades afectadas, se prevé cortes viales a lo largo de Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, 5 de Mayo y alrededores de la Plaza de la Constitución. Se recomienda a automovilistas anticipar traslados, pues también habrá presencia de colectivos y organizaciones sociales.

Un día después, el 27 de septiembre a las 12:00 horas, está programado un acto político en la Estela de los Caídos en Iguala, Guerrero, lugar clave en la memoria de los normalistas. Al igual que en la Ciudad de México, se espera que varias calles sean cerradas, en Unotv.com estaremos informando sobre los cortes viales.

Normalistas queman vehículos y lanzan petardos como acto de protesta por la poca resolución al caso de Ayotzinapa

El pasado lunes, 22 de septiembre, normalistas de Ayotzinapa y de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM) bloquearon los cuatro carriles de la Autopista del Sol, a la altura del Parador de Marqués, como parte de la jornada de lucha a casi 11 años de la desaparición de sus 43 compañeros. En la protesta lanzaron petardos en la 35 Zona Militar; no hubo personas detenidas.

Un día después, el 23 de septiembre, Integrantes de la FECSM arribaron en 25 autobuses a Iguala, Guerrero. Durante un mitin con los padres de los 43, un grupo lanzó petardos y una camioneta contra la fachada del batallón número 27. El vehículo fue incendiado con explosivos caseros; la confrontación se prolongó varios minutos, hasta que los jóvenes se retiraron y los bomberos sofocaron las llamas.

