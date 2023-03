Con una movilización denominada “Marcha por la paz de Teloloapan”, ciudadanos y policías comunitarios de la Tecampanera, Guerrero, solicitaron a los Gobiernos estatal y federal paz en el municipio y el respeto a sus autodefensas.

La jornada del domingo comenzó desde las 11:00 horas: un contingente de más de 500 personas vestidas de blanco se dio cita en el monumento a Tecampa y Na, en Guerrero, donde partió en marcha hasta el Zócalo.

Los participantes en la marcha por la paz portaban playeras con una paloma en la espalda, con la leyenda “Queremos vivir sin miedo” y “Teloloapan quiere paz” además de las siglas PCT (Policía Comunitaria Tecampanera).

Dentro del contingente, los oradores que acompañaron la marcha por la paz hicieron referencia a que la presencia de las fuerzas de seguridad federal y estatal era algo vital para que la tranquilidad se mantuviera en el municipio, pero también la participación de los policías ciudadanos, quienes habían logrado evitar el ingreso de grupos del crimen organizado, por lo que solicitaron el respeto de las autoridades hacia ellos, que cuentan con el respaldo de la ciudadanía.

Además, en repetidas ocasiones, reconocieron los resultados que dieron los operativos de seguridad, por lo que agradecieron el actuar del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y de la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón.

“La seguridad para Teloloapan como para todos los estados del mundo es algo primordial, sin seguridad o una estrategia de seguridad pública, no puede haber paz… En la zona, nosotros queremos que prevalezca la paz, ustedes como medio saben que la situación está muy complicada, se convulsionó porque no existe seguridad y cuando no existe seguridad, se genera la violencia, surge la desestabilidad y se pierde el Estado de derecho”.

Integrante de la policía comunitaria Tecampanera.