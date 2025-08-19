GENERANDO AUDIO...

Foto: Corresponsales

Prestadores de la laguna de Tres Palos, asentados en el poblado Plan de los Amates, Acapulco, señalaron que desde hace una semana inició la mortandad de peces masiva en el cuerpo lagunar.

El pescador Óscar de Jesús Fernández, indicó que para el sector, además del incremento de la temperatura en el agua, la muerte de miles de peces se origina por el vertimiento de contaminantes provenientes de los desarrollos inmobiliarios en la zona Diamante, dado que estas construcciones carecen de plantas tratadoras de agua.

“Los conjuntos habitacionales están descargando sus aguas aquí, no tienen planta tratadora”, dijo, al señalar también, que los trabajos de dragado que se realizan en el río de la Sabana han generado contaminación, pues han encontrado desechos con olor a amoníaco.

“Yo aparte de que soy pescador, soy acuicultor, el pescado de las jaulas se nos muere, y el pescado que está libre y se puede proteger está muriéndose… No sirve el agua, si nosotros ahorita vamos el agua está negra, es una fosa”, lamentó.

El pescador sostuvo que entre las especies de peces que han encontrado sin vida hay róbalo, pargo, camarón de castilla, chacal, lisa, carpas, entre otros.

Los afectados urgieron la ayuda del gobierno federal para que se realice una investigación profunda sobre qué es lo que sucede.

Apenas este domingo, autoridades de Ecología Municipal y Semaren coincidieron en que la muerte de peces se originó por las altas temperaturas en el agua, sin embargo, los pescadores señalan que han comenzado a presentar afectaciones salud, particularmente irritaciones en la piel, por lo que creen que el problema se origina por contaminantes.