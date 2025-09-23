GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que cuatro menores reportados como desaparecidos en Acapulco fueron localizados en el municipio de Jojutla, Morelos, tras un operativo conjunto con autoridades de esa entidad.

De acuerdo con el comunicado oficial, las labores de investigación de campo y actividades de inteligencia permitieron ubicar a los infantes, cuya desaparición había generado preocupación en la zona rural del puerto. La Fiscalía de Guerrero abrió una carpeta de investigación de oficio luego de que Locatel difundiera en redes sociales las fichas de búsqueda.

Los niños, identificados como María del Rosario (13 años), Grisel (12), Jesús Gerardo (10) y Yoel Olea Ramírez (8), habían sido vistos por última vez el 17 de septiembre en el río del poblado El 30, en Acapulco.

En las fichas se describía que las dos hermanas vestían blusa blanca y falda verde; Jesús portaba playera negra con franja blanca, short de mezclilla y tenis blancos; y Yoel, camisa blanca, pantalón azul y zapatos negros.

Habitantes del lugar declararon a medios locales que no conocían a los menores, mientras que el comisario del Kilómetro 30, Adán Casarrubias, había hecho un llamado público a los padres para colaborar en la búsqueda.

La Fiscalía de Guerrero reiteró su compromiso de garantizar la integridad de las infancias guerrerenses y actuar de inmediato ante cualquier reporte de desaparición.