Normalistas lanzan petardos e incendian camioneta en la zona militar de Iguala

Normalistas de Ayotzinapa. Foto: Jesús Dorantes

Integrantes de Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM), encabezados por normalistas de Ayotzinapa, lanzaron petardos y una camioneta a la fachada de la zona militar que se ubica en el municipio de Iguala, Guerrero.

Pasadas las 13:00 horas de este martes, un contingente de 25 autobuses arribó hasta la zona, donde hicieron un breve mitin con los padres y madres de los 43.

Además, hicieron referencia a que esto es parte de las actividades de la jornada de lucha a unos días de que se cumplan 11 años de la desaparición de los 43 normalistas.

Posteriormente, jóvenes con el rostro cubierto utilizaron una camioneta de color blanco, la cual condujeron en reversa hasta la entrada principal y le prendieron fuego con explosivos caseros, los mismos que utilizaron para lanzar adentro de la zona militar.

La refriega duró varios minutos sin que existiera respuesta del interior, como el día de ayer en Chilpancingo, donde los militares respondieron con gases lacrimógenos.

Luego de 15 minutos, los jóvenes se retiraron del lugar, mientras que servicios de emergencia, como bomberos y Protección Civil, acudieron al batallón número 27 para sofocar las llamas del vehículo.

