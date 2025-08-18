Turistas denuncian a policías en Acapulco por robo y amenazas

GENERANDO AUDIO...

Un grupo de turistas (dos de la Ciudad de México y dos de Guerrero) que vacacionaron este fin de semana en la zona de Marina Diamante, en Acapulco, Guerrero, denunciaron que fueron víctimas de un cateo irregular por parte de policías, Guardia Nacional y agentes ministeriales, quienes entraron a su departamento, los encañonaron y se llevaron dinero, documentos y objetos de valor.

De acuerdo con el testimonio de las víctimas, viralizado en redes sociales, alrededor de las 20:00 horas, varias patrullas comenzaron a rodear el fraccionamiento. Con lámparas y armas largas revisaban camionetas en los jardines, hasta que se dirigieron directamente a su edificio; tras subir las escaleras, de un golpe abrieron la puerta y les pidieron que se tiraran al piso mientras les apuntaban con armas.

Mientras unos agentes los encañonaban, otros revisaban cada rincón del departamento: recámaras, cocina y baños. También sacaron las llaves de sus camionetas y bajaron a inspeccionarlas. “Nos preguntaban dónde estaba la droga, dónde teníamos las armas. Nosotros solo estábamos conviviendo, tomando cerveza. Aun así, nos pateaban y revisaban todo”, se lee en el testimonio.

Según la denuncia, además de golpes y amenazas, los uniformados aprovecharon para quitarles dinero en efectivo, joyas, relojes, bocinas, tarjetas y documentos. Una de las afectadas explicó que logró esconder su celular, lo que permitió grabar lo sucedido después, pero el resto de los equipos fueron revisados y algunos desbloqueados a la fuerza.

Los hechos quedaron registrados en una serie de videos; el primero de ellos, muestra a los supuestos uniformados ingresando al departamento rentado, justo antes de que todo se descontrolara. En otra grabación se escucha a una mujer reclamar a los tripulantes de una patrulla su bolsa, tarjetas y lentes; incluso toca el vidrio del vehículo, pero este se marcha sin devolver nada. Una tercera evidencia que uno de los autos de los visitantes quedó vacío y sin documentos, mientras que en la última grabación un afectado persigue en su camioneta la patrulla donde presuntamente iban sus pertenencias.

Además, los turistas señalaron que antes de retirarse, los agentes les tomaron fotos y pidieron sus nombres, lo que les generó temor de posibles represalias. “Literal, violaron todos nuestros derechos. Nunca explicaron qué buscaban”, añadieron.

Aunque acudieron al 911 y notificaron al personal de seguridad del fraccionamiento, no recibieron apoyo inmediato. Incluso, uno de los afectados acudió a un retén cercano para pedir ayuda, pero los oficiales lo ignoraron. El personal de seguridad privada les confirmó que otros departamentos del mismo complejo también habían sido cateados esa noche.

